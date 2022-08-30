МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования

МСП Банк начал прием заявок по совмещенной программе льготного фондирования «ПСК» Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития «1764».

Льготный период по программе составляет 5 лет. В течение первых трех лет средний бизнес сможет воспользоваться финансированием по ставке до 3% годовых, а малый и микробизнес – до 4,5%. В оставшиеся 2 года будет применяться действующая на момент подписания ставка по программе «1764». Сейчас она составляет 10,75% годовых.

Если в течение срока выдачи кредита заемщик перестанет соответствовать условиям программы, то к нему применят рыночную ставку.

Предприниматели смогут направить средства на инвестиционные цели, а также на проектное финансирование.

«Благодаря совместной работе Минэкономразвития, Банка России, Корпорации МСП и наших специалистов удалось создать уникальную программу, процентные ставки по которой ниже ключевой. Уверен, такая инициатива будет способствовать дальнейшему динамичному развитию малого и среднего бизнеса», — прокомментировал председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Минимальная сумма финансирования составляет 50 млн рублей. Микропредприятия смогут воспользоваться поддержкой в размере до 200 млн рублей, а малые и средние – до 500 млн.

Воспользоваться финансированием смогут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, а также транспортировки и хранения. Ознакомиться с полным перечнем кодов ОКВЭД можно по ссылке.