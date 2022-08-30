Число компаний-клиентов Сбера выросло на 130 тыс. за полгода

В период с февраля по июль 2022 года число новых клиентов Сбера выросло на 130 тыс. компаний, в том числе за счет перешедших из других банков. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Аналитики Сбербанка подсчитали, что с февраля по июль 2022 года в Сбербанке наблюдался постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса. Если говорить о конкретных цифрах, то с начала года наша активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, перешедшие из других банков», — отметил Попов.

По его словам, в период неопределенности клиенты переходили из банка в банк, и основная их часть выбрала именно Сбер. Это говорит о том, что предприниматели по-прежнему считают Сбер основным банком для своего бизнеса. Кроме того, через Сбер приходит свыше 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса.

По его словам, число регистраций новых бизнесов в России в 2022 году снизилось. В частности, это произошло из-за определенных сложностей в экономике. Однако рост числа новых клиентов в Сбере можно охарактеризовать тем, что среди других банков продукты и сервисы Сбера оказались привлекательней прочих вариантов.

10 августа Сбер дополнил пакет услуг СберПремьер новыми привилегиями, которые были отобраны с учетом запросов премиальных клиентов. Теперь владельцам доступен СберПрайм с 12 сервисами: подпиской Okko «Оптимум», медиатекой «Звук», тарифом за 0 рублей от СберМобайл, повышенными бонусами в СберМаркете, бесплатной доставкой в СберМегаМаркете, повышенным лимитом (до 300 000 руб. в месяц) на переводы внутри банка без комиссии.