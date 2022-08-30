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Interia: жители Польши проявляют «нездоровую изобретательность» ради угольных субсидий

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Mukesh Gupta/Reuters

Жители Польши проявляют «нездоровую изобретательность», чтобы получить угольные субсидии. Об этом сообщает издание Interia.

«Угольная субсидия пользуется большим спросом среди поляков. Однако из гмин (общин. – «Газета.Ru») приходят новости о том, что она становится поводом для нездоровой изобретательности», — говорится в статье.

Правительство выделит три тысяч злотых (более $630. – «Газета.Ru») не на печь, а на каждое домохозяйство. Как следствие, в общинах отмечается резкий «рост числа новых домохозяйств».

Чиновник из Лодзинского воеводства поделился историей о том, как к ним пришли три брата, которые всю жизнь жили в одном доме, отапливаемом одной печью. Однако в этот раз они принесли три декларации, рассчитывая на три угольных субсидии, мотивируя это тем, что каждый из них – отдельное домохозяйство.

Староста поморской гмины Кобыльница Лешек Кулиньский рассказал, что у них в общине есть примеры супругов, проживающих в одном доме, которые внезапно теперь живут раздельно и ведут отдельные домохозяйства.

Всего на программу угольной субсидии выделено 11,5 млрд злотых (почти $2,5 млрд), сообщили в издании.

Ранее агентство Reuters сообщило, что запрет импорта угля из Российской Федерации заставил поляков выстроиться в очереди перед угледобывающими шахтами страны.

Кроме того, ранее жители Польши пожаловались, что уголь, импортируемый в страну на замену российскому, уступает по качеству тому, что поставлялся из России. Существует риск, что страна столкнется с дефицитом угля из-за его низкой теплотворной способности.

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