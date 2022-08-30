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В Союзе экспортеров зерна указали на проблемы при увеличении оплаты за проход через Босфор

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Резкий рост стоимости сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, о котором заявила Турция, может создать множество дополнительных сложностей для экспорта зерна из России. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

«Удорожание прохода судов через Босфор с 7 октября, безусловно, создает дополнительный негативный фон для экспорта российского зерна, — отметил Зернин.

По его словам, соглашения по «зерновому коридору» привели к тому, что на рынок вышло украинское зерно с существенной скидкой. Это привело к снижению экспортных цен на зерно из России. Теперь же, с увеличением стоимости прохода судов через проливы, вырастет стоимость фрахта и себестоимость перевозки зерна.

Он добавил, что сейчас не идет речь о закрытии маршрута, однако определенные сложности с перевозкой у экспортеров будут. Кроме того, Турция воспользовалась своим правом и ее нельзя за это винить. Однако рост ставок произошел в неподходящий момент, когда экспорт зерна из России и так серьезно страдает от санкций.

29 августа газета Sabah написала, что Турция в пять раз повысит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Постановление начнет действовать 7 октября.

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