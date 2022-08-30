Wall Street Journal: Россия поставила Запад в тупик своим успехом на нефтяном рынке

Объем экспорта нефти из России на мировой рынок достиг уровня до начала спецоперации на Украине, что поставило западные страны в тупик на фоне роста цен на топливо. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что Россия с каждым месяцем увеличивает поставки нефти на мировой рынок, несмотря на санкции со стороны западных стран.

Согласно приведенным в статье данным Международного энергетического агентства, в июле объем экспорта составил всего на 600 тысяч баррелей в день меньше уровня начала года. С учетом сокращения экспорта нефти доход России от продаж топлива составляет в среднем $20 млрд в месяц, что на $6 млрд больше среднего показателя за прошлый год.

Авторы материала отмечают, что устойчивость российского нефтяного рынка поставила в тупил западные страны, пытавшиеся давить на экономику страны. По их мнению, президент РФ Владимир Путин может победить в энергетической битве с Западом.

Накануне стоимость нефти Brent подскочила до $104 за баррель впервые с 1 августа. Согласно информации биржи ICE, сырьевые котировки поднялись на 3,3%.