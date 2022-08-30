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«Известия»: в России стали массово продавать мини-дома по 50 кв. м

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Замруководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков заявил, что 60% предложений среди частных домов составляют объекты площадью 50-60 кв.м. Об этом он рассказал «Известиям».

Он заявил, что за год число проданных объектов площадью до 60 кв. м выросло на 27%. По его словам, такое жилье стали возводить из высоких цен на ИЖС.

«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — отметил Сауков.

Директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов подтвердил, что мини-дома – настоящий тренд. Он подчеркнул, что при возведении таких объектов можно сэкономить на отделке.

Котлов также добавил, что зачастую строят такие дома в живописных местах с расчетом, что их можно будет сдавать посуточно семьям с детьми.

Ранее сообщалось, что в России предлагается для проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков разработать и ввести ГОСТ.

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