США заявили о готовности сделать все для смягчения возможного энергодефицита в Европе

Соединенные Штаты Америки выражают обеспокоенность в связи с возможным возникновением дефицита энергоресурсов на территории Европы. Власти США намерены сделать все, чтобы сократить кризис.

Соответствующее заявление в понедельник сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы продолжаем работать с поставщиками, энергетическими компаниями по всему миру для того, чтобы облегчить любой дефицит, который может возникнуть. Мы постараемся сделать для этого все возможное», — заявил Кирби во время своего выступления на брифинге.

Представитель американской власти подчеркнул, что именно ради этой цели президент США Джо Байден создал специальную рабочую группу, в обязанности которой входит расширение диапазона источников энергии.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Джон Кирби заявил о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.