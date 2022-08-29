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Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с 1 августа

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Hasan Jamali/AP

Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки Brent достигла отметки $104 за баррель впервые с начала августа, на лондонской бирже ICE сырьевые котировки выросли на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Пиковые значения котировок пришлись на дневное время — тогда сырьевые показатели подскочили до отметки $104,25. Однако ближе к вечеру тенденция ослабла, цена барреля Brent снизилась до $103,66.

В середине августа стоимость барреля североморской нефти на лондонской бирже ICE опустилась ниже $92 впервые с 18 февраля 2022 года. Эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев ранее утверждал, что снижение цен на сырье почти на 5% произошло из-за ожидания более тяжелого второго полугодия для экономик США и Европы.

Снизить мировые котировки нефти пытались и страны G7. Одной из мер для реализации этой цели было установление предельной стоимости для российского сырья. В настоящее время Москва диверсифицировала потоки с Запада на Восток из-за международных санкций. Так, в июне 2022 года Россия заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака, обойдя в списке ведущих поставщиков Саудовскую Аравию.

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