Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Нижегородской области задержали мужчину, который до смерти избил вызвавшую... 20:04
S7 получила разрешение на вывоз в Турцию двух Boeing 737 20:01
Washington Times назвал рост числа бездомных среди признаков скорого краха США 20:00
ЦИАН: цены на аренду жилья в Москве в августе выросли почти на 10% 20:00
В Воронеже дети подожгли макет РСЗО «Град» 19:59
В соцсетях осудили Меган Маркл, сравнившую себя с Нельсоном Манделой 19:59
Футболист «Спартака» перешел в клуб чемпионата Франции 19:55
Захарова высмеяла призыв властей Великобритании к использованию переработанных... 19:51
Sony купила Savage Game Studios для создания мобильных игр 19:49
Премьер-министр Литвы призвал установить видеоконтроль на границе с Белоруссией 19:45

Bloomberg сообщил о замедлении темпов «инфляционной лихорадки» в мире

close
100%
Depositphotos

Замедление темпов роста инфляции на ключевых товарных рынках сигнализирует о постепенном восстановлении ведущих экономик мира после худшего ценового шока за последние десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co, инфляция потребительских цен упадет до 5,1% во второй половине 2022 года. Этот показатель примерно вдвое меньше, чем по итогам первого полугодия. Однако европейские страны в настоящее время по-прежнему испытывают определенные трудности из-за резкого роста цен на энергоресурсы.

«Тем не менее инфляционная лихорадка на ведущих товарных рынках постепенно спадает», — заявил главный экономист американского транснационального финансового конгломерата Брюс Касман.

Однако на этом фоне центральные банки ведущих мировых экономик по-прежнему не спешат понижать ключевые ставки. Это вызвано снижением объемов глобальной торговли из-за санкционных ограничений и не самым стремительным восстановлением рынка труда в некоторых странах, включая США.

29 августа вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12-13%. Однако, по его словам, максимальный спад потребительского спроса в стране уже прошел. Сокращение потребления по итогам года может составить примерно 4%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть