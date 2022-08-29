Bloomberg сообщил о замедлении темпов «инфляционной лихорадки» в мире

Замедление темпов роста инфляции на ключевых товарных рынках сигнализирует о постепенном восстановлении ведущих экономик мира после худшего ценового шока за последние десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co, инфляция потребительских цен упадет до 5,1% во второй половине 2022 года. Этот показатель примерно вдвое меньше, чем по итогам первого полугодия. Однако европейские страны в настоящее время по-прежнему испытывают определенные трудности из-за резкого роста цен на энергоресурсы.

«Тем не менее инфляционная лихорадка на ведущих товарных рынках постепенно спадает», — заявил главный экономист американского транснационального финансового конгломерата Брюс Касман.

Однако на этом фоне центральные банки ведущих мировых экономик по-прежнему не спешат понижать ключевые ставки. Это вызвано снижением объемов глобальной торговли из-за санкционных ограничений и не самым стремительным восстановлением рынка труда в некоторых странах, включая США.

29 августа вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12-13%. Однако, по его словам, максимальный спад потребительского спроса в стране уже прошел. Сокращение потребления по итогам года может составить примерно 4%.