ЕК готовит экстренную структурную реформу рынка электроэнергии в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии. Об этом она сообщила на XVII Международном стратегическом форуме, передает ТАСС.

«Взлет цен на электроэнергию в ЕС до космических высот продемонстрировал все недостатки рынка электроэнергии в ЕС, создававшегося для совершенно других условий. Поэтому Еврокомиссия работает над планом экстренной структурной реформы нашего рынка электроэнергии в ЕС, нам нужна новая рыночная модель для электричества, которая будет работать и вернет баланс европейской экономике», — сказала она.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что страна не будет снижать цены на природный газ для импортеров в Евросоюзе.

Осланд также добавил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка». Теперь Норвегия «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов».