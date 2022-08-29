Аналитик «Финама» Потавин допустил, что из-за нефтяных санкций Россия потеряет $120 млрд

В 2023 году потери России от нефтяных санкций могут составить $120 млрд. Об этом заявил News.ru аналитик «Финама» Александр Потавин.

«Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сейчас составляют около $20 млрд в месяц. Значит, в будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около $120 млрд», — заявил Потавин.

В марте 2022 года президент США Джо Байден объявил о полном запрете на ввоз в страну российских нефтепродуктов и газа. На фоне жесткой риторики главы США биржевые цены на нефть преодолели критический ранее рубеж в $100 за баррель.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», запрет США на ввоз нефтепродуктов из России ударит, в первую очередь, по американским гражданам. На замещение нефти импортом из Венесуэлы и Ирана Вашингтону потребуются месяцы, а то и годы. При таком раскладе уже в ближайшие месяцы внутренний нефтерынок США столкнется с серьезными трудностями. Американцев ожидает дальнейший рост и без того рекордно дорогого бензина, вплоть до нового максимума — $5 за галлон.