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Скандинавские страны обвинили Норвегию в «энергетическом подрыве» Европы

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Depositphotos

Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии, обвинив Осло в намерении подорвать европейский энергорынок. Об этом сообщает Financial Times.

«Это будет первая страна в Европе, которая пойдет на подобное в сфере электричества. Это стало бы очень опасным и националистическим шагом. Это очень эгоистичное поведение», — заявил исполнительный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.

По словам директора по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнеса Брууна, примеру Норвегии могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии. В подобных ситуациях любые меры, принимаемые на национальном уровне, представляют опасность.

«Люди могут сказать, что если Норвегия может это делать, то и мы сможем», — заключил Бруун.

Статс-секретарь Министерства нефти и энергетики Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен подтвердил, что правительство анализирует механизмы снижения производства и, следовательно, экспорта электричества. Ограничение экспорта электроэнергии произойдет в случае, если уровень в водохранилищах, на которых построены гидроэлектростанции, «упадет до очень низкого уровня».

11 августа обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергетический кризис в Европе. По его данным, Норвегия планирует ограничить экспорт электроэнергии. Эта мера может стать проблемой для Великобритании, Германии и Нидерландов, традиционно являвшимися крупными импортерами норвежских энергоресурсов.

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