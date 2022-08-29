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Россияне стали чаще брать «займы до зарплаты»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

На фоне антироссийских санкций граждане стали чаще обращаться за займами до зарплаты в микрофинансовые организации, чем за кредитами в банки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«После весеннего «паралича», возникшего на фоне начала военных действий на Украине и нескольких раундов жестких санкций против РФ, выдачи займов МФО восстанавливают быстрее, чем банковское кредитование. Портфель потребительских кредитов в банках сократился за первое полугодие на 2%, а у МФО объем выданных займов вырос почти на 20%», — отмечается в статье.

При этом банки за полгода выдали на 40% меньше кредитов, а выдачи микрозаймов выросли более чем на 20%.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», к началу 2022 года долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума — на погашение кредитов граждане в среднем тратили 10,6% ежемесячного дохода. В Ассоциации российских банков считают, что негативный тренд скорректируется уже во второй половине года. Эксперты допустили, что закредитованность россиян будет только увеличиваться, как и количество просрочек по долгам.

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