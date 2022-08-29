В Польше выстраиваются длинные очереди за углем

Перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka в польском городе Люблин выстроилась гигантская очередь из автомобилей местных жителей, приехавших за углем, сообщает сайт «Аргументы и факты».

Авторы публикации выразили мнение, что ожидание может растянуться до нескольких часов или даже суток.

По словам одного из стоящих в очереди, в результате антироссийских санкций его семья столкнулась с нехваткой угля, необходимого для отопления, а также с ростом цен на топливо.

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», – сказал он.