Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Минцифры рассматривают предложение о запрете рекламы фастфуда... 13:57
Солист Måneskin показал ягодицы на MTV VMA 2022 13:57
Валуев назвал «перегибом» слова депутата Терюшкова о предательстве... 13:54
Верховный муфтий России заявил, что «пора наводить порядок в Европе» 13:53
В Благовещенске отец ударил ножом в грудь 17-летнего сына из-за спора... 13:53
Финансисты предложили Банку России отказаться от текущих и возможных ограничений... 13:52
ТАСС: утечки данных затронули 44% россиян в первой половине 2022 года 13:50
В Тольятти в лобовое стекло автомобиля бросили банку с вареньем 13:50
BI: в США ошиблись в прогнозах насчет устойчивости экономики России 13:50
В ЛНР обвинили Украину в нанесении ударов по региону для срыва... 13:50

В Польше выстраиваются длинные очереди за углем

Перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka в польском городе Люблин выстроилась гигантская очередь из автомобилей местных жителей, приехавших за углем, сообщает сайт «Аргументы и факты».

Авторы публикации выразили мнение, что ожидание может растянуться до нескольких часов или даже суток.

По словам одного из стоящих в очереди, в результате антироссийских санкций его семья столкнулась с нехваткой угля, необходимого для отопления, а также с ростом цен на топливо.

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», – сказал он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть