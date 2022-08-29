Финансисты предложили Банку России отказаться от текущих и возможных ограничений на рынке

Финансисты раскритиковали предложение ЦБ создать фонд поддержки сектора, который будет формироваться из средств самих финансовых организаций, а также по поводу многих других инициатив Центробанка. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пожелания Национального совета финансового рынка (НСФР) и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которые были отправлены регулятору.

НАУФОР и НСФР раскритиковали предложение ЦБ создать фонд поддержки сектора, который будет формироваться из средств самих финансовых организаций. При этом в НСФР заявили, что предложенная инициатива может создать риски перераспределения потерь крупных участников рынка, которые попали под санкции, на более мелких участников рынка. Речь идет о том, что в реальности достаточно сложно разграничить такие убытки и убытки от применения рисковых бизнес-моделей.

Банкиры также предложили полностью исключить из документа ESG-повестку, так как она не имеет никакого отношения «к изменениям экономико-политических условий работы финансового рынка и к устранению их последствий».

Некоторые эксперты рынка посчитали, что надо быть осторожным с отказом от международных практик. Сейчас не до конца ясно, какие нормы подходят для российского финансового рынка, а какие уже потеряли смысл. Хотя отрицательная реакция участников рынка на повышенные ограничения, требования и риски вполне объяснима. В свою же очередь в ЦБ заявили, что итоги обсуждения будут учитываться при подготовке нового доклада.

В начале августа Банк России решил ограничить некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности.