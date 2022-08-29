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Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Россия ежедневно сжигает 4 млн кубометров природного газа на €13 млн. Об этом Der Spiegel заявил норвежский эксперт по энергетике Синдре Кнутссон.

«Каждый день РФ сжигает свыше 4 млн куб. метров природного газа. Это приблизительно одна восьмая объема, все еще поставляемого по «Северному потоку». По рыночной цене эти объемы стоят около 13 млн евро», — отметил Кнутссон.

По его словам, санкции западных стран вынудили Россию сжигать огромное количество природного газа. Причем факел стоит у точки входа сырья в магистраль, которая идет по дну Балтийского моря.

Он добавил, что сейчас огромный российский газовый факел становится новым символом противостояния России и Запада. При этом первый факел был подожжен еще в июле на площадке «Портовая», когда началась техобслуживание «Северного потока» и поставки газа по нему временно приостановились.

21 июля «Коммерсант», ссылаясь на письмо первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство писал, что Минэнерго и Минприроды решили не освобождать от штрафов нефтяные компании за сверхнормативное сжигание ПНГ в 2022 году.

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