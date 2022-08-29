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Минцифры в сентябре представит проект об оборотных штрафах за утечку данных

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Pixabay

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в середине сентября представит проект об оборотных штрафах за утечку данных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что министерство в данный момент дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов.

В пресс-службе Минцифры также рассказали, что ведомство выступает за ужесточение ответственности, но видит задачу «не в самих штрафах».

«Дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей», — пояснили агентству в министерстве.

Ранее Минцифры предложило перейти к постоянному использованию биометрии на экзаменах в высших учебных заведениях. Отмечается, что эксперимент, который проходил в ходе промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году, носил временный характер, но ввиду того, что использование Единой биометрической системы положительно себя зарекомендовало, министерство предложило исключить сроки эксперимента.

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