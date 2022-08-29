Глава «Росчайкофе» Чантурия не согласился с прогнозом о подорожании кофе в стране на 30%

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия не согласился с прогнозом подорожания кофе в России на 30% из-за роста биржевых цен на сырье. Об этом Чантурия заявил «Газете.Ru». В понедельник аналитики FoodNet Национальной технологической инициативы заявили, что стоимость кофе в России в следующем году вырастет на треть из-за неурожая в Латинской Америке и 15-процентного роста цен на зеленое зерно на бирже до $240 за фунт.

«Я абсолютно не согласен с однозначностью прогноза. Нельзя биржевые тенденции переносить на стоимость кофе для потребителей», — отметил Чанутрия.

По его словам, в себестоимости производства растворимого кофе биржевая стоимость зеленого зерна составляет только 25%. Все остальное – упаковка, зарплата людей, стоимость переработки, реклама бренда, оптовые и розничные наценки.

«В этом контексте изменение биржевой цены на кофе на 10-15% нельзя транслировать прямо на стоимость конечного продукта. Изменение биржевой цены может на пару процентов отразиться на производстве. Но это может быть компенсировано снижением наценок для стимулирования спроса и рекламных расходов. Если рост биржевых цен в 15% сохранится на два-три месяца, начнется фундаментальное изменение цены на кофе через полгода. Но оно может вообще не сказаться на реальной стоимости кофе в магазинах», — объяснил Чантурия.

Он пояснил, что текущий рост цен на кофе на 15% не принципиальный для розничных цен.

«Принципиальным был рост цен в прошлом году более чем вдвое – с $90 до $250 за фунт зеленого кофейного зерна. Рост розничных цен на кофе в начале этого года было реакцией на это повышение», — резюмировал Чантурия.