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Каждый четвертый житель Британии планирует не пользоваться отоплением зимой

Independent сообщает, что 23% британцев не планируют включать отопление зимой

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Brais G. Rouco/Global Look Press

Каждый четвертый житель Великобритании не планирует пользоваться отоплением грядущей зимой. Об этом пишет Independent со ссылкой на исследование консалтинговой компании Savanta ComRes.

По информации издания, в опросе принимали участие 2000 респондентов, исследование проводилось 26 августа, до того, как энергорегулятор Ofgem сообщил о повышении ценового порога счетов за энергию. Согласно данным исследования, 23% британцев не планируют включать отопление. При этом среди граждан с детьми в возрасте до 18 лет этот показатель равен 27%.

69% жителей Великобритании планируют сократить использование энергии для отопления, а 11% респондентов заявили, что им придется взять кредит для оплаты счетов за отопление. 17% британцев с детьми младше 18 лет также планируют взять кредит.

Ранее сообщалось, что в Британии средний годовой счет за свет вырастет до £7,7 тыс., или до полумиллиона рублей.

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