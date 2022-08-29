США нарастили производство СПГ до максимальных с конца июня 325 млн кубометров в сутки

Производство сниженного природного газа (СПГ) в США, которое упало из-за аварии на заводе Freeport в июне, восстановилось до максимальных показателей в 325 млн баррелей в сутки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Platts.

Рост производства СПГ связан с постепенным вводом мощностей нового завода Calcasieu Pass, принадлежащего Venture Global, объемом 12 млн тонн СПГ в год. Таким образом, выпуск СПГ в США постепенно восстанавливается, отметили в публикации.

При этом Штаты хотят быстрее отправить СПГ в Европу на фоне рекордных цен для получения большей прибыли. Например, 26 августа цены на спотовые партии в северо-западной Европе достигли исторического рекорда в $74,49 за MBTU, а на европейском хабе TTF приблизились к $100 за MBTU ($3600 за 1 тыс. кубометров). Такой рост связали с тем, что приемные терминалы в северо-западной Европе перегружены, а трубопроводной мощности не хватает, чтобы поставить газ туда, где в нем больше всего нуждаются.

В статье также добавили, что при сохранении текущей ситуации инвестиции в инфраструктуру США по экспорту СПГ могут серьезно вырасти. Кроме того, в Штатах строятся еще несколько заводов по производству СПГ. В совокупности четыре готовящихся проекта ежегодно могут приносить около 49 млн тонн сжиженного газа.

26 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки продолжат поиск путей наращивания экспорта СПГ в Европу. По словам представителя Белого Дома, Вашингтон уже добился прогресса по части поставок топлива на территорию Европы. С марта мировой экспорт СПГ в ЕС вырос на 84% относительно 2021 года.