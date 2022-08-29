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Глава РРПК Наумова предложила вернуться к советской модели потребления рыбы

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Гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова в интервью РБК призвала вернуться к потреблению рыбы по советскому типу.

По ее словам, рыбная отрасль России нуждается в модернизации, и в плане развития индустрии, и в плане потребления продукта.

Наумова предложила вернуться к системе, принятой еще в СССР, — «от рыбалки до полки». Ряд предприятий занимался выловом, другие — переработкой рыбы в консервы и филе.

«У нас были рыбные дни, в школе обязательно кормили рыбными котлетами. Была сеть магазинов «Океан», а наши бабушки и мамы знали, что рыбная котлета и рыбий жир — это полезные вещи. Работало все — маркетинг, холодная цепочка дистрибуции и конечная специализированная торговля», — пояснила Наумова.

Глава РРПК добавила, что без господдержки и целевых кредитов такую торговую цепочку не восстановить, а «биржевая торговля рыбой и введение норматива продажи рыбной продукции на биржевых торгах не станет стимулом для развития отрасли».

Ранее нутрициолог Мановска советовала употреблять морепродукты и фрукты для сияния кожи.

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