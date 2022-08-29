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В Португалии раздают апельсины из-за отсутствия покупателей на фоне санкций против РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В португальском регионе Алгарве некоторые фермеры бесплатно раздают апельсины из-за отсутствия покупателей, переизбыток предложения связан с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает телеканал SIC.

Отмечается, что введенные Европейским союзом в отношении России меры отрицательно сказались на ценах в Португалии. Местные производители потеряли покупателей и прибыли.

«На моей памяти не было ничего подобного, это очень грустно. Поэтому я отдаю все людям. Приходите, берите что хотите. Некоторые говорят, что чувствуют себя плохо, если ничего не платят, но я ни от кого не принимаю ни копейки», — рассказал фермер Куштодиу Руйву.

Португалец признался, что он получил урожай в тысячу тонн, но сумел продать лишь 150 тонн. Пригласив людей забрать апельсины, он также попытался сэкономить на сборе фруктов.

Руйву добавил, что производители рассчитывают продать более поздний сорт апельсинов, но при этом опасаются того, что «кампания уже проиграна».

Ранее сообщалось, что аналитик Павел Самиев предрек Евросоюзу кризис, не имеющий аналогов в истории.

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