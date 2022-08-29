Россияне увеличили спрос на нативную рекламу в Telegram в два раза в первом полугодии

Число россиян, которые интересовались размещением нативной рекламы в Telegram-каналах, за первое полугодие 2022 года выросло в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное исследование биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in и сервиса для управления контекстной рекламы eLama.

«Количество новых регистраций в сервисе, а значит, и заинтересованных в размещении нативной рекламы в Telegram, за первые шесть месяцев 2022 года увеличилось в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года: с 42 883 до 80 029 пользователей», — отметили в исследовании.

В тексте также указали, что в период с января по июнь 2022 года среди рекламодателей 10% работало в сфере досуга. На втором месте заявки от рекламодателей в сфере бытовой техники, химии, мебели и текстиля (9,5%). На третьем месте оказались заявки на рекламу услуг образования (7,2%).

Аналитики посчитали, что как привлекательность, так и стоимость рекламных постов в Telegram продолжит расти из-за того, что пользователей становится все больше. Также растет число каналов и их подписчиков. Основным фактором, который будет сдерживать рост рекламного рынка в Telegram, станет заморозка бюджетов на рекламу и уход с российского рынка крупных рекламодателей.

28 августа во внутреннем документе американской корпорации сообщалось, что в популярном браузере Google Chrome с января 2023 года перестанут работать расширения для блокировки рекламы, в том числе AdBlock.