Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson решил закрыть представительство в РФ

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson решил до конца года закрыть все представительства в России и сократить всех сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

По словам источников, 22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца года, а все сотрудники, в том числе осуществляющие поддержку оборудования на сетях операторов связи, будут уволены. При этом в самой Ericsson подтвердили, что по мере выполнения обязательств перед заказчиками деятельность организации будет постепенно сворачиваться, а сотрудники компании получат финансовую и социальную поддержку.

В публикации отметили, что Ericsson работал в России с крупными операторами связи. Речь идет о том, что в марте 2020 года МТС инвестировала 10 млрд рублей ради обновления сетей до 5G на оборудовании Ericsson. В мае прошлого года Tele2 решил приобрести 50 тыс. базовых станций для развития сети в 27 регионах России. Однако сами МТС и Tele2 от комментариев отказались.

Участники рынка добавили, что Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, а учредителем будет местный менеджмент. Однако некоторые собеседники издания указали, что у операторов было достаточно времени, чтобы научиться работать без поддержки компании. В частности, сейчас нельзя получить запчасти для базовых станций, так как Ericsson по гарантии их больше не дает. Поэтому альтернативой может стать переход на российское оборудование и программное обеспечение.

В середине июля в отчете компании Ericsson сообщалось, что уход с российского рынка обошелся ей в 1,2 млрд крон ($130 млн). В отчете указали, что операционная прибыль компании за второй квартал оказалась на уровне 7,3 млрд крон ($780 млн), что немного меньше, чем прогнозировали аналитики.