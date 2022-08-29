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Финский производитель шин Nokian начал поиск покупателей на свой бизнес в России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Финский производитель шин Nokian Tyres, который уже объявлял о контролируемом уходе из России на фоне санкций, начал поиск покупателей на свой завод в Ленинградской области. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Финский концерн Nokian Tyres начал искать претендентов на свой российский бизнес. До начала сентября компания собирает обязывающие предложения на покупку завода во Всеволожске Ленинградской области, который является основным активом финской компании, выпускающим свыше 16 млн шин в год. При этом на завод уже есть несколько потенциальных покупателей, включая нефтяные компании и профильных участников рынка, отметили источники.

Собеседники издания поделились, что среди основных потенциальных покупателей есть связанные с «Татнефтью» структуры, а также владелец AEON Роман Троценко. При этом в «Татнефти» заявили, что подобные слухи не комментируют, а сам Троценко на запросы не ответил. Кроме того, в российском офисе Nokian Tyres ответили, что согласованной информации о продаже бизнеса сейчас нет.

Аналитики посчитали, что объем инвестиций концерна в российский завод до 2013 года был свыше €530 млн, а в период с 2014 по 2021 годы — более €300 млн. При этом к началу 2022 года стоимость российского предприятия оценивалась в сумму свыше €400 млн. Однако сейчас компании придется выставлять завод на продажу с существенной скидкой.

В конце июля агентство ТАСС сообщило, что французский производитель автомобильных шин Michelin сообщил о том, что в связи с уходом из России потерял €202 млн.

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