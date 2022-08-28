Лавров заявил, что западные страны подменили дипломатию односторонними санкциями

Западные страны подменили дипломатию на политику введения ограничительных мер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, который посвящен Движению неприсоединения.

«Он (Запад) только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией», — сказал он.

По словам главы дипломатического ведомства, против такой политики стран Запада выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив. Организация недавно признала неприемлемость односторонних санкций в международной практике. Лавров отметил, что это является «прямым «камнем в огород» Запада».

Движение неприсоединения — это международная организация, которая объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. В том числе в содружество входят Белоруссия, Белиз, Ирак, Мозамбик, Сент-Люсия, ЦАР, Шри-Ланка.

Накануне Лавров заявил, что Москва придерживается миролюбивого курса во внешней политике. Он отметил приверженность России принципам международного взаимодействия, зафиксированных в уставе ООН.