AP: В США запасы дизельного топлива оказались на 50% ниже среднего уровня

Запасы дизельного топлива в США оказались более чем на 50% ниже среднего показателя за последнее время. Об этом пишет агентство The Associated Press со ссылкой на сообщение федеральных чиновников.

Как пишет издание, запасы топлива находятся на уровне ниже нормы по всей стране по разным причинам, в том числе из-за ситуации на Украине. Но хуже всего положение дел обстоит на Северо-Востоке Соединенных Штатов Америки.

Согласно опросу американского министерства энергетики, на которое ссылается агентство, дизельное топливо находится на 63% ниже среднего пятилетнего показателя в Новой Англии (регион на северо-востоке США) и на 58% ниже среднего показателя на территории от Мэриленда до Нью-Йорка.

По данным агентства, запасы бензина в стране не так плохи, но все все равно находятся на самом низком уровне почти за 10 лет на всем Восточном побережье.

В мае президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что страна переживает самый тяжелый кризис в сфере энергетики за последние 50 лет.