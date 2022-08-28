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Yahoo News Japan: Япония испытывает на себе последствия энергокризиса в Европе

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Jae C. Hong/AP

При росте цен на газ в Европе в результате энергетического кризиса, Япония также ощутит на себе все его последствия. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

Если цены на газ в Европе вырастут в результате обострения энергетического кризиса, Япония также испытает на себе его последствия, несмотря на отличия в способах заключения контрактов, отметили в публикации.

Там также указали на то, что энергокризис привел к тому, что японское правительство решило вернуться к атомным электростанциям. При этом дефицит энергии стал глобальной проблемой, которая в Европе ощущается сильнее всего.

По данным Yahoo News Japan, из-за ухудшения отношений с Россией обострились проблемы в энергетике. Из-за этого в европейском регионе появился дефицит газа, что привело к опасениям, которые касаются возможного скользящего отключения электроэнергии.

В конце июля журналисты японского издания Yahoo News Japan писали, что зима должна стать решающим периодом для экономики Европы и ее единства. В статье отметили, что ухудшение качества жизни европейцев из-за нехватки электроэнергии, может привести к нарушению согласованности между европейскими государствами.

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