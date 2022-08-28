Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет «СП-1»

Евросоюз (ЕС) опасается, что Россия нанесет смертельный удар 2 сентября и окончательно перекроет газ по трубопроводу «Северный поток». Об этом заявил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле.

«Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Россия может нанести смертельный удар. У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие «СП-1» на более длительный срок и, возможно, последний», — отметил Спирле.

По его словам, летом «Северный поток — 1» уже закрывался на техобслуживание на 10 дней, что создало серьезное напряжение в Европе. Из-за этого европейские страны стали резко и в более быстром темпе заполнять свои хранилища газа. Теперь же у Европы появился страх, что после 2 сентября поставок из России больше не будет.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что окончательное закрытие поставок по «Северному потоку – 1» может привести к истощению европейских запасов уже в январе 2023 года. При этом у ЕС не будет достойных альтернатив в поставках, чтобы возместить такой колоссальный дефицит.

26 августа ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что потери Европы от трехдневного планового ремонта трубопровода «Северный поток — 1» будут «невелики».