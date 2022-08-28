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Аналитик Юшков предсказал «нервозное» состояние на рынке нефти в ближайшую неделю

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Depositphotos

В ближайшую неделю мировой рынок нефти ожидает «нервозное» состояние. Об этом RT заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Нервозность заключатся в том, что, с одной стороны, очередной этап переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе вступает в завершающую фазу, где Иран отправил в США свои предложения», — отметил Юшков.

По его словам, Иран в своих предложениях смягчил требования. Однако теперь США стали меньше заинтересованы, чтобы Иран вышел из-под санкций. Кроме того, против подобного соглашения выступили Израиль и Саудовская Аравия.

Он добавил, что этим ОПЕК+ намекнули США, что при установлении сделки по иранской ядерной программе цены на нефть, которые все так хотят снизить, наоборот будут высокими. То есть Иран продолжит зарабатывать и никакой выгоды для Штатов в этой ситуации не будет.

Ранее в воскресенье аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова заявила, что углеводороды останутся основой мировой энергетики еще, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. По ее словам, доминирующее положение нефти в структуре мирового энергопотребления сохранится.

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