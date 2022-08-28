Аналитик Прохорова: углеводороды будут основой мировой энергетики в ближайшие десятилетия

Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова заявила в беседе с «Лентой.ру», что углеводороды останутся основой мировой энергетики еще, по крайней мере, в ближайшие десятилетия.

По ее словам, доминирующее положение нефти в структуре мирового энергопотребления сохранится. И даже если темпы абсолютного прироста мирового спроса на газ в краткосрочной перспективе замедляются, высокие экологические характеристики все равно будут способствовать их восстановлению в долгосрочной перспективе.

«Низкие уровни запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ограниченные возможности по увеличению предложения странами ОПЕК+ способствуют росту цен», — объяснила аналитик, добавив, что уже половина российского нефтяного экспорта приходится на Китай и Индию, откуда идет к потребителю и на других рынках.

Прохорова отметила, что косвенно об этом свидетельствует и сокращение дифференциала между марками нефти Brent и Urals, наблюдаемое с начала августа. Вместе с этим признаки замедления роста мировой экономики не приводят к существенным пересмотрам ожиданий в отношении будущего спроса Мировым Энергетическим Агентством и организацией ОПЕК.

По словам эксперта, в текущих условиях особый интерес представляют акции «Лукойла», совет директоров которого отложил выплату итоговых дивидендов за прошлый год до конца текущего.

«В случае, если дивиденды все же будут выплачены, дивидендная доходность на горизонте года может оказаться двузначной и иметь третий порядок благодаря возможности компании распределять весь свободный денежный поток среди акционеров и ожиданиям более слабого рубля», — считает Прохорова.

Еще одной привлекательной ставкой выглядит и «Татнефть», так как компания имеет сравнительно небольшую долю экспорта в Европу, одни из лучших уровней рентабельности и отрицательный чистый долг. Кроме этого, пик ее инвестиционной активности пришелся на 2021 год.

Ранее Центробанк РФ заявил, что предложенная Минфином стоимость барреля нефти $60 и выше в рамках новой модификации бюджетного правила является завышенной. Более рациональным было бы сохранение базовой цены сырья марки Urals на текущем уровне $40.