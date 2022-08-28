Россиянам объяснили, как отменить уже оплаченный отпуск

Партнер BGP Litigation Анна Иванова рассказала в беседе с агентством «Прайм», что заранее установленные дни отпуска обязательны по закону для работодателя и для работника, но по согласию обеих сторон отпуск можно перенести, даже если он уже оплачен.

По ее словам, как правило, это можно сделать при появлении форс-мажорных обстоятельств, требующих переноса отпуска, который уже утвержден и согласован. К примеру, компании нужно срочно отозвать работника из отпуска по производственной необходимости. Если он на это соглашается, неиспользованные дни можно отгулять позже в любое время. Нередко сотрудники сами просят перенести отпуск по семейным обстоятельствам, и в таком случае работодатели обычно соглашаются. Ключевой проблемой здесь является переплата: работник уже получил выплату, а при выходе на работу ему обязаны перечислить зарплату.

«Если работодатели идут навстречу работникам в этом вопросе, то условием переноса должен быть возврат работником полученных отпускных», — добавила Иванова.

Ранее директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин посоветовал россиянам брать в 2023 году отпуск в августе или октябре, если они хотят при этом максимально выиграть в деньгах.

До этого сообщалось, что почти половина россиян не уходят в отпуск из-за рабочей необходимости.