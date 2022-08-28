Россиянам объяснили, когда и как нужно использовать юань

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков заявил в беседе с агентством «Прайм», что китайский юань на данном этапе не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран.

Он обратил внимание, что спрос на китайскую валюту стабильно растет — в отдельные торговые сессии обороты пары рубль-юань обгоняют привычные доллар и евро.

«Юань нужен импортерам – торговый оборот с Поднебесной уверенно растет с начала СВО. Физические лица также наращивают долю юаня в своих валютных сбережениях в стремлении сохранить капитал в «твердой» валюте и снизить санкционные и операционные риски, присущие привычным долларам и евро», — сказал эксперт.

Крупные российские компании уже стали предлагать инвесторам новые инструменты, номинированные в юанях — свои облигации. Спрос на юань, вполне вероятно, будет и дальше расти в условиях усиления рисков для традиционных валют, добавил аналитик.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» заявил, что курс рубля к доллару ослабнет к концу осени 2022 года до 70 расчетных единиц и выше после прохождения экспортерами пика налоговых выплат.