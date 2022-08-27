Глава МИД Венгрии рассказал о наличии стран ЕС, выступающих против антироссийских санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не единственная в числе стран Евросоюза (ЕС), которые сопротивляются введению санкций против энергоносителей из России, пишет РИА Новости.

Однако, как подчеркнул Сийярто, другие государства под влиянием «либерального мейнстрима» не решаются вести политику, которая была была бы основана на собственных интересах.

«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки», — сказал Сийярто, выступая на общественном форуме «Транзит» в венгерском поселке Тихань.

По словам политика, на одном из последних заседаний совета министров иностранных дел ЕС, где обсуждали тему ограничения поставок нефти из России, некоторые коллеги уточняли у Сийярто, против ли он этой инициативы. И после его утвердительного ответа заявляли, что они тоже придерживаются такой позиции.

Ранее 27 августа Сийярто заявил, что ветры экономических изменений дуют с восточной стороны. Также он отметил необходимость принятия факта сращивания западной и китайской экономик.