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В центре «ПроЗерно» заявили о сокращении производства зерна в Сибири в 2022 году на 7%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В сибирских регионах в 2022 году на 7% упадет уровень производства зерна относительно 2021 года — до 16,2 млн тонн. Об этом сообщил гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко, пишет ТАСС.

«В прошлом году в Сибири собрали 17,5 млн тонны зерна в чистом весе. В этом году это будет примерно минус 7%. Это ниже прошлого года, примерно 16,2 млн тонны зерна», — сказал Петриченко в рамках форума «Зерно Сибири».

Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» отметил, что в соседнем Уральском федеральном округе должны собрать, по прогнозам аналитиков, зерна больше почти на 33% — до 5 млн тонн.

По его словам, в этом году всего в Сибири произведут 10,1 млн тонн пшеницы. Это на 1 млн тонн меньше, чем в сезоне прошлого года.

Ранее 27 августа Петриченко заявил, что валовый сбор подсолнечника в России в 2022 году окажется рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе. По его словам, рост объема сбора этого растения семейства Астровые оказался выше более чем на 7% относительно уровня 2021 года. Петриченко уточнил, что в 2021 году валовый сбор подсолнечника составил 15 млн 656 тыс. тонн.

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