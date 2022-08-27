Россияне в августе покупали смартфоны дешевле на 7% по сравнению с 2021 годом

Средний чек россиян на приобретение смартфонов с 1 по 20 августа оказался на 7% ниже аналогичного периода 2021 года. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс».

«Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года», — подсчитали аналитики ресурса.

Уточняется, что объем продаж смартфонов в натуральном выражении оказался ниже уровня 2021 года на 26%.

Кроме того, доступнее по цене стали ноутбуки. Средний чек на этот товар снизился за указанный период на 9% относительно прошлого года. В среднем россияне отдавали на приобретение этой электроники 38 850 рублей. Объем продаж в натуральном выражении оказался выше уровня прошлого года на 9%.

В «Чек Индекс» отметили, что снижение значения среднего чека связано с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники и с расширением линейки более доступных гаджетов.

В июле сообщалось, что цены на iPhone в России вернулись к уровню начала февраля. Снижение стоимости по итогам второго квартала (апреля — июня) по сравнению с первым доходило до 23%.