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В Испании спрогнозировали сокращение урожая оливок из-за засухи в регионе

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Depositphotos

Засуха в Испании может привести к двукратному сокращению урожая оливок в городе Кордова в 2022 году. Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации молодых сельхозпроизводителей (Asaja) провинции.

В ассоциации уточнили, что в 2021 году объем урожая в городе Кордова составил около 300 тысяч тонн. В 2022 году аграрии соберут, по прогнозам, лишь около 180 тысяч.

Отмечается, что потеря урожая приведет к большим финансовым убыткам — на уровне €500 млн. Помимо засухи по производителям оливкового масла ударил роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.

Накануне в пресс-службе МИД России заявили, что около 8 млн тонн российских удобрений и сырья остаются заблокированными из-за западных санкций на перевалочных терминалах.

На этой неделе в Еврокомиссии выразили мнение, согласно которому засуха в Европе, вероятно, обернется самой серьезной за последние 500 лет. Регион этим летом пережил несколько волн аномальной жары, что стало причиной обмеления рек, включая такие крупные, как Рейн, Дунай и Темза. Ко всему прочему, были лесные пожары в Португалии, Словении, Чехии и других странах.

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