В России спрогнозировали рост сбора гречихи в 2022 году на 17%

Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко спрогнозировал рост валового сбора гречихи на 17% по итогам 2022 года — до 1 млн 68 тыс. тонн, пишет ТАСС.

«По нашим оценкам, валовый сбор гречихи составит более 1 млн тонн в производстве, в прошлом году — 915 тыс. тонн», — сказал Петриченко на форуме «Зерно Сибири».

В то же время, по его словам, в России зафиксировали снижение производства риса. Дело в том, что в конце этой весны на Федоровском гидроузле случилась авария, из-за чего некоторые площади оказались не залитыми и посевы снизили. Петриченко предположил, что в России в производство в итоге направят 940 тыс. тонн риса. Это меньше прошлогодних показателей на 13%. В 2021 году валовой сбор риса был на уровне 1 млн 76 тыс. тонн.

Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» заключил, что в связи с текущим положением дел гречка снизится в цене, а рис подорожает.

Ранее 27 августа Петриченко заявил, что валовый сбор подсолнечника в России в 2022 году окажется рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе.