Минобороны Турции: объем вывезенного с Украины зерна превысил 1 млн тонн

Минобороны Турции заявило в Twitter, что объем зерна, которое было перевезено из украинских портов в рамках «продуктовой сделки», составляет более 1 млн тонн.

«На сегодняшний день объем перевезенного зерна из украинских портов составляет 1 миллион 43 тысячи 286 тонн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отгрузка зерна продолжается безопасно и планомерно.

Ранее в Минобороны Турции сообщили о выходе еще трех судов с зерном из портов Украины.

26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов».

В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.