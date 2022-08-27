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Аналитик центра «ПроЗерно» спрогнозировал рекордный урожай подсолнечника в 2022 году

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Константин Михальчевский/РИА \«Новости\»

Валовый сбор подсолнечника в России в 2022 году окажется рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе. Об этом сообщил гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко, пишет ТАСС.

По его словам, рост объема сбора этого растения семейства Астровые оказался выше более чем на 7% относительно уровня 2021 года. Петриченко уточнил, что в 2021 году валовый сбор подсолнечника составил 15 млн 656 тыс. тонн.

«Если говорить о рынке масличных, то в этом году мы видим абсолютно рекордную картину — и по площадям, и по урожайности. Благоприятные вегетативные условия, которые сложились в этом сезоне, дадут нам по подсолнечнику, по моим подсчетам, 16,8 млн тонн в чистом весе и 17 млн тонн в бункерном», — сказал Петриченко в рамках форума «Зерно Сибири».

Кроме того, в 2022 году аграрии засеяли 2 млн гектаров льна и собрали 1,95 млн тонн семян. В 2021 году в России фиксировали посевные площади по льну на уровне 1,5 млн гектаров.

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что из украинских портов с 1 августа отгрузили около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия. В том числе 2 914 тонн семян подсолнечника.

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