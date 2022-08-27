Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
РИА «Новости»: под Бахмутом в ДНР уничтожили группу военных ВСУ при попытке... 16:06
Новичок «Спартака» Бальде рассказал об отношениях с Головиным в «Монако» 16:05
Экс-президент Чехии поддержал Россию в ситуации роста цен на энергоносители 16:05
Биолог Хантемиров: сильнейшее за 7000 лет потепление в Сибири приведет... 16:01
Российский сервис для поиска домашних животных PetHub заработает в Грузии... 16:00
Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан ДНР и ЛНР в России 15:56
Путин подписал указ, по которому граждане Донбасса и Украины могут работать в РФ... 15:56
Ассанж снова подал апелляцию на решение властей Британии экстрадировать его... 15:52
Под Волгоградом санавиация доставила в больницу мальчика, съевшего средство от... 15:51
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов впервые стал отцом 15:43

Экономист Клепач спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года на уровне 65-67 рублей

close
100%
Depositphotos

Курс отечественной валюты в концу 2022 года может составить от 65 до 67 руб. за доллар. Такое мнение выразил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, пишет ТАСС.

«Я думаю, что рубль к доллару снизится к концу года на фоне понижения цены на нефть до 65-67», — сказал Клепач.

Экономист полагает, что, если бы российский Центробанк понизил ключевую ставку более существенно, например, до 4%, то и рубль бы понизился. Но, как считает Клепач, Банк России не снизит показатель до такого значения.

Также аналитик выразил уверенность, что предстоящей осенью в России нужно проиндексировать пособия и зарплаты бюджетников на уровне 6-8%.

Накануне финансовый аналитик Артем Звездин выразил мнение, согласно которому осенью 2022 года курс рубля по отношению к доллару может ослабеть вплоть до отметки 70 расчетных единиц.

В конце июля Банк России снизил ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. В августе в регуляторе спрогнозировали, что в 2025 году ключевая ставка подойдет к уровню от 5% до 6%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть