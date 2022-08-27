Экономист Клепач спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года на уровне 65-67 рублей

Курс отечественной валюты в концу 2022 года может составить от 65 до 67 руб. за доллар. Такое мнение выразил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, пишет ТАСС.

«Я думаю, что рубль к доллару снизится к концу года на фоне понижения цены на нефть до 65-67», — сказал Клепач.

Экономист полагает, что, если бы российский Центробанк понизил ключевую ставку более существенно, например, до 4%, то и рубль бы понизился. Но, как считает Клепач, Банк России не снизит показатель до такого значения.

Также аналитик выразил уверенность, что предстоящей осенью в России нужно проиндексировать пособия и зарплаты бюджетников на уровне 6-8%.

Накануне финансовый аналитик Артем Звездин выразил мнение, согласно которому осенью 2022 года курс рубля по отношению к доллару может ослабеть вплоть до отметки 70 расчетных единиц.

В конце июля Банк России снизил ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. В августе в регуляторе спрогнозировали, что в 2025 году ключевая ставка подойдет к уровню от 5% до 6%.