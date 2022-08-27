СМИ сообщили о планах Украины занять около $346 для закупки газа

Киев планирует занять около $346 млн, чтобы на эти деньги купить газ. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 миллиардов гривен (около $346 млн. – «Газета.Ru»), которые будут направлены на закупку газа <…> Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований», — подчеркнули в издании.

Отмечается, что соответствующий законопроект поддержал бюджетный комитет Верховной рады.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около $350 млн) в виде финансовой помощи на закупку газа к началу отопительного сезона.

Вместе с тем бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна начать воровать российский газ, который транзитом поступает в Европу через украинскую территорию.