Финансист Марков заявил о глобальном тренде при переходе на расчеты в нацвалютах

Переход на расчеты в национальных валютах стал современным макроэкономическим трендом из-за политики и многочисленных санкций Запада. Об этом ИА REGNUM заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Это особенно актуально в рамках различных торговых и валютных союзов и объединений, к числу которых относится ЕАЭС. Использование национальных валют в межгосударственных расчетах повышает роль экономики страны, чья валюта используется в расчетах, на международной экономической арене», — отметил Марков.

По его словам, использование расчетов в национальных валютах помогает росту торгового оборота. Однако это может произойти лишь при наличии прозрачного механизма по конвертации валют. Кроме того, возможность для стран ЕАЭС рассчитываться без SWIFT в текущих условиях становится все более важным моментом.

Он добавил, что России постоянно угрожают отключением от SWIFT. Поэтому у РФ должны быть и другие возможности для расчетов со странами ЕАЭС для непрерывной торговли.

Ранее в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что 75% расчетов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся в национальной валюте. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.