В Минэнерго заявили об отказе страховщиков из Европы работать с углем из России

Угольщики из России столкнулись с отказом европейских страховщиков работать с ними после введения ограничений на поставки в Евросоюз (ЕС). Об этом РБК заявил замглавы Минэнерго Мочальников.

«Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу — это серьезно сказывается на экспорте», — отметил Мочальников.

По его словам, эта проблема преодолима и имеет временный характер. Речь идет о том, что поставщики из России могут найти новые цепочки поставок. Однако это приведет к росту цен на российский уголь на новых рынках.

Он добавил, что поставки российского угля в Европу и Украину были на уровне 64 млн тонн. То есть это четверть всего экспорта, которая стала недоступна. Теперь же этот объем необходимо разместить на другие рынки. Например, рынок Индии всегда для России был перспективным.

25 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за эмбарго ЕС, вступившего в силу 10 августа 2022 года. В результате крупнейшая в России компания по добыче энергетического сырья СУЭК не может отгружать топливо с середины августа.