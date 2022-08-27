Anadolu: рекордная инфляция в Европе спровоцировала волну забастовок

В Европе инфляция бьет все возможные рекорды, что приводит к череде забастовок в европейских странах. Об этом сообщает Anadolu.

Из-за высокой инфляции и дороговизны жизни в Европе, которые произошли вследствие спецоперации России на Украине, работники Великобритании, Германии, Испании и Нидерландов проводят постоянные забастовки, отметили в публикации.

По данным издания, страны Европы ввели уже семь пакетов санкций против России. Однако режим ограничений оказал влияние не только на российскую экономику, но и привлек все европейские страны, которые серьезно зависят от России в плане энергопоставок. Все это привело к экономическому кризису по всему европейскому региону.

В Anadolu сообщили, что европейским правительствам из-за высокой инфляции не получается сдержать рост цен и повысить уровень оплаты труда. Все это привело к забастовкам рабочих. При этом осенью ситуация может стать еще серьезнее, так как работники предприятий, где еще не начались забастовки, будут увольняться в поисках более высокого дохода.

26 августа газета Financial Times писала, что в Великобритании началась крупнейшая за лето 2022 года забастовка, которую организовали сотрудники «Королевской Почты» (Royal Mail). Работники недовольны низкими зарплатами и требуют повышения окладов.