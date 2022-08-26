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«Известия»: Россия увеличит число «зеленых» новостроек до 30% к 2030 году

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Андрей Попов/РИА «Новости»

Россия до 2030 года увеличит число «зеленых» новостроек до 30% от всего первичного жилья в стране. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Специалисты пришли к выводу, что в настоящее время переходным критериям «зеленого» ГОСТа для жилых построек в стране соответствует 15% от всех новостроек или 4786 объектов. 38% из них относятся к типовым зданиям, 51% — к комфорт-классу. В бизнес-сегменте и элитном сегменте «зеленых» новостроек представлено меньше — 7% и 1% соответственно.

При строительстве «зеленых» домов используют материалы с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.

Представитель Россельхозбанка Наталья Худякова подчеркнула, что с каждым годом экологичного жилья в стране становится стабильно больше, а интерес к нему на финансовом и строительном рынках растет.

В среднем размер ипотечного займа на «зеленую» квартиру составляет от 8 млн до 22 млн рублей. По мнению Худяковой, льготные ставки и небольшой размер первоначального взноса помогут повысить интерес к такой ипотеке среди клиентов в бюджетном и среднем сегменте.

Ранее 26 августа журнал Forbes со ссылкой на данные Росреестра написал, что в июле 2022 года спрос на новостройки в Москве резко увеличился после весеннего спада.

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