Сотрудники Dell после сообщения от уходе компании из России получили предложения о работе

Большинство сотрудников российских офисов американской корпорации Dell уже получили предложения о работе с конкурентной зарплатой от отечественных компаний. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак, пишет ТАСС.

«Мы следим за развитием ситуации. По нашим данным, подавляющее большинство специалистов R&D центра и инженеров поддержки компании Dell в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе с конкурентной оплатой от российских производителей», — сказал Шпак.

По словам заместителя министра, российские предприятия в настоящее время активно наращивают производство и стараются занять свое место на рынке. В связи с этим профессиональные кадры переходят к российским игрокам рынка.

Ранее 26 августа интерне-издание CNews со ссылкой на источник на рынке дистрибуции сообщило, что американская компания по производству компьютеров Dell окончательно покидает Россию и сокращает всех российских сотрудников.

В феврале компания Dell приостановила продажи своей техники в России и на Украине, заявив, что будет внимательно следить за развитием ситуации после начала специальной военной операции России в соседней стране.