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Курс доллара по итогам торгов на Московской бирже вырос до 60,50 рублей

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Depositphotos

Американская валюта по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, 26 августа, выросла до 60,50 рублей, евро — до 60,65 рублей. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

Курс доллара к закрытию торгов на 19:00 (по мск) расчетами «завтра» вырос на 35,5 копейки, европейская валюта выросла на 74,5 копейки.

По итогам рабочей недели доллар США на Московской бирже увеличился на 1,4 рубль, валюта еврозоны — на 1,05 рубль.

Ранее 26 августа финансовый аналитик Артем Звездин спрогнозировал, что осенью 2022 года курс рубля по отношению к доллару может ослабнуть вплоть до отметки 70 расчетных единиц. По мнению экономиста, на снижение курса российской валюты повлияют ряд факторов, среди которых, в том числе снижение цен на нефть на мировом рынке и продажа сырья с большими скидками азиатским странам.

Накануне сообщалось, что российский Центробанк снизил официальный курс американского доллара по отношению к рублю на 22,75 копейки — до 59,77 рублей на 26 августа. Курс европейской валюты повысили на 9,01 копейки — до 59,59 рублей.

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