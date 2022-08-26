Bloomberg: британцы стали чаще покупать солнечные батареи из-за роста цен на электричество

Спрос на солнечные батареи в Великобритании растет из-за повышения тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что спрос на установку солнечных батарей растет, в то время как британские семьи стремятся смягчить эффект от возросших счетов за электричество этой зимой.

Владелец компании Alteron Electrics Джеза Бринклоу утверждает, что ждать установки придется от двух до трех месяцев, хотя раньше требовался всего лишь один месяц. По его словам, это делают, чтобы сэкономить деньги.

По данным промышленной ассоциации Великобритании по солнечной энергии Solar Energy UK, развитие новых мощностей идет рекордными темпами. Во втором квартале 2022 года батареи на крышах домов произвели 95 мегаватт энергии, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) посчитало, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября вырастет почти на 80%, достигнув рекордной суммы в $4,2 тыс. (£3549).