Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Таджикистан пообещал помочь населению Афганистана 18:41
Директор Лепса объяснил, почему музыкант выбрал образ бомжа для новой афиши 18:41
Westmeath: в Ирландии на украинских подростков напала группа из латышей и... 18:39
Нарколог Сиволап сравнил современную антиалкогольную политику в России... 18:38
«Динамо» хочет продать Захаряна в «Челси» и забрать его... 18:36
Активистку из команды Медведчука задержали по подозрению в госизмене 18:34
Глава Apple раскрыл, что сказал бы Стив Джобс о текущем состоянии компании 18:33
Основатель сети «Теремок» сказал, что Coca-Cola планирует продавать в России «Добрый... 18:31
Финская компания Metsä Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги... 18:30
Звезда «Иронии судьбы» Брыльска заявила, что больше не сможет приехать в Россию 18:28

Bloomberg: британцы стали чаще покупать солнечные батареи из-за роста цен на электричество

close
100%
pixabay.com

Спрос на солнечные батареи в Великобритании растет из-за повышения тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что спрос на установку солнечных батарей растет, в то время как британские семьи стремятся смягчить эффект от возросших счетов за электричество этой зимой.

Владелец компании Alteron Electrics Джеза Бринклоу утверждает, что ждать установки придется от двух до трех месяцев, хотя раньше требовался всего лишь один месяц. По его словам, это делают, чтобы сэкономить деньги.

По данным промышленной ассоциации Великобритании по солнечной энергии Solar Energy UK, развитие новых мощностей идет рекордными темпами. Во втором квартале 2022 года батареи на крышах домов произвели 95 мегаватт энергии, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) посчитало, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября вырастет почти на 80%, достигнув рекордной суммы в $4,2 тыс. (£3549).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть