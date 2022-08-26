Основатель сети «Теремок» сказал, что Coca-Cola планирует продавать в России «Добрый кола»

Производящая напитки в Италии, Нигерии и странах центральной и восточной Европы компания Coca-Cola HBC AG планируют продавать в России «Добрый кола». Об этом заявил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров на пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — сказал он.

Гончаров предположил, что «продажи этой колы» будут строиться на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. Подразделение Coca-Cola в России переименовали в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс») в конце июля.

В марте Coca-Cola HBC перестала размещать заказы на поставку концентрата для производства напитков под брендами Coca-Cola Co. Тогда же компания приостановила инвестиции в Россию.

В первой половине августа в пресс-службе Coca-Cola HBC (американской Coca-Cola Co. принадлежит 21% этой компании) заявили, что производство на заводах Coca-Cola в России сократилось на 46% с апреля по июнь 2022 года.